15-летняя украинка с простреленными ногами через мины вывезла 4 раненых

15-летняя девочка из Попасной Луганской области Украины села за руль авто и вывезла взрослых, среди которых были тяжелораненые. Машина попала под обстрел российских войск, однако продолжила ехать несмотря на простреленные ноги.

15-летняя девочка из Попасной Луганской области Украины села за руль авто и вывезла взрослых, среди которых были тяжелораненые. Машина попала под обстрел российских войск, однако продолжила ехать несмотря на простреленные ноги.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, в машине находились трое мужчин и одна женщина.

"Ехала на машине и получилось так, что нас русские обстреляли", - говорит она.

"Двух мужчин ранило. Обломками. Одного очень сильно и пришлось мне сесть за руль и повезти в Бахмут", - рассказывает героиня.

Девочка говорит, что нужна была срочная помощь, чтобы не потерять много крови. Поэтому она приняла такое решение не колеблясь. Ехать пришлось через мины, которые лежали в шахматном порядке и проехать было очень трудно.

Но она проехала мины, объехала труп неизвестной женщины, столб. А потом авто обстреляли. Она ехала с простреленными ногами, но доставила раненых в больницу.