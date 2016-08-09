Десять высокопоставленных офицеров ВС Армении отправлены в запас

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В рамках проводимых в рядах Вооруженных сил Армении кадровых реформ, в запас отправлены 10 высокопоставленных офицеров ВС. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Армении.

Приказом министра обороны Армении Сейрана Оганяна за вклад в дело становления ВС, а также в связи с обретением права на пенсию за длительную службу и отправлением в запас полковники Рафик Бегларян, Аветик Арутюнян, Карен Саркисян, Артур Казарян, Гарник Барсегян, Мкртыч Габриелян, Сережа Таварацян, Артур Арустамян, Станислав Ованнисян, Вардан Хачатрян.