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    Десять высокопоставленных офицеров ВС Армении отправлены в запас

    Они отправлены в запас в рамках проводимых в рядах Вооруженных сил Армении кадровых реформ

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В рамках проводимых в рядах Вооруженных сил Армении кадровых реформ, в запас отправлены 10 высокопоставленных офицеров ВС. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в  пресс-службе министерства обороны Армении.

    Приказом министра обороны Армении Сейрана Оганяна за вклад в дело становления ВС, а также в связи с обретением права на пенсию за длительную службу и отправлением в запас полковники Рафик Бегларян, Аветик Арутюнян, Карен Саркисян, Артур Казарян, Гарник Барсегян, Мкртыч Габриелян, Сережа Таварацян, Артур Арустамян, Станислав Ованнисян, Вардан Хачатрян.

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