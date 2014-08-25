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    Турция направила приглашение Армении для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента

    Армению на инаугурации может представлять глава МИД этой страны

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Армения получила приглашение на церемонию инаугурации избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится 28 августа. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Regnum, об этом сообщил президент Армении Серж Саргсян, в рамках своего выступления на всеармянском молодежном образовательном форуме «Вместе-2014».

    По его словам, армянская сторона, вероятно, примет участие в церемонии на уровне главы МИД. Как заявил Саргсян, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян также узнает, собирается ли новоизбранный президент Турции посетить мемориал памяти жертв "геноцида армян" в следующем году.

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