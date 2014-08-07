С участием Азербайджана доработан проект плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества стран СНГ

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Исполнительном комитете СНГ в Минске завершилась работа над проектом Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества стран СНГ на 2015–2016 годы. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, в экспертном заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Украины, а также Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС) и Исполнительного комитета СНГ.

Эксперты обсудили поступившие в ходе внутригосударственного согласования замечания и предложения Азербайджана, России, Таджикистана, Украины, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, МФГС, МТРК «Мир» и решили считать проект Плана доработанным и согласованным.

Исполнительному комитету СНГ предложено внести на рассмотрение очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав правительств СНГ проекты Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2015–2016 годы и соответствующих решений о нем.

План на 2015 – 2016 годы разработан по инициативе Совета по гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ. Проект документа содержит мероприятия по десяти разделам: мероприятия общегуманитарного характера; мероприятия в рамках Года ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; мероприятия в рамках Года образования; культура; наука; информация и массовые коммуникации; книгоиздание, книгораспространение и полиграфия; спорт; туризм; молодежное сотрудничество.