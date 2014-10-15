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    Страны СНГ создали систему обмена информацией о ситуации на границах

    В систему вошли погранслужбы России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Пограничные службы ряда стран-участников СНГ создали систему оперативного обмена информацией о ситуации на внешних границах Содружества. Как сообщает Report  со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками СНГ генерал-полковник Александр Манилов.

    По словам генерал-полковника, в эту систему уже вошли погранслужбы России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, рассматривается вопрос об участии Узбекистана.

    Манилов также сообщил, что в рамках этой системы будет вестись сотрудничество с ШОС.

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