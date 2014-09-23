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    Спикер парламента Турции: Геноцид армян - самая большая ложь в истории

    Никакого геноцида армян не было

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ "Геноцид армян" является самой большой клеветой в истории.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Джемиль Чичек. 

    "Никакого "геноцида армян" не было, и это клевета в отношении истории Турции", - заявил Чичек. "Армения и армянское лобби заявляют, что предшественник Турции - Османская империя - совершила в 1915 году геноцид в отношении проживающих в Анатолии армян. Они же, усилив пропаганду так называемого "геноцида" в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств", - отметил он. 

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