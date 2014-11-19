В ООН принята резолюция, рекомендующая передать ситуацию в КНДР на рассмотрение МУС

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН рекомендовал во вторник Совету Безопасности всемирной организации передать дело о предполагаемых преступлениях против человечности в КНДР на рассмотрение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и ввести "целенаправленные санкции" против тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека в стране, отмечает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

За соответствующую резолюцию проголосовали 111 государств-членов ООН. 19 стран, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, Куба и Сирия - проголосовали против. Еще 55 государств воздержались.

Документ осуждает "систематические, широко распространенные и серьезные нарушения прав человека в Корейской Народно-Демократической Республике", а также напоминает о выводах учрежденной Советом ООН по правам человека специальной комиссии, которые "дают разумные основания полагать, что в Корейской Народно-Демократической Республике совершаются преступления против человечности в рамках политики, проводимой на высшем государственном уровне на протяжении десятилетий".

В связи с этим резолюция постановляет представить доклад комиссии в СБ ООН и рекомендует последнему "принять надлежащие меры для обеспечения подотчетности, в том числе рассмотреть вопрос о передаче ситуации в КНДР на рассмотрение Международного уголовного суда и изучить возможность введения эффективных целенаправленных санкций против тех, кто, как представляется, несет наибольшую ответственность за акты, которые, согласно заявлению комиссии, могут представлять собой преступления против человечности".

Одновременно с этим в документе приветствуется стремление Пхеньяна сотрудничать с международным сообществом и отдельными странами для урегулирования вопросов, связанных с положением с правами человека в КНДР.