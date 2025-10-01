Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Президент Словакии утвердил в конституции положение о двух полах

    В мире
    • 01 октября, 2025
    • 00:50
    Президент Словакии Петер Пеллегрини утвердил своей подписью поправки, которые закрепляют в конституции положение о двух полах - мужском и женском.

    Как передает Report, об этом сообщило Словацкое радио.

    Поправки были приняты 26 сентября большинством голосов депутатов Национального совета (однопалатный парламент) Словакии. Они были инициированы ведущей партией правительственной коалиции - "Направление - социальная демократия". Ее лидер и премьер-министр Роберт Фицо отметил, что поправки укрепляют суверенитет страны в деле защиты брака и семьи, частной и семейной жизни.

    В конституции Словакии, как отмечают СМИ, закреплены консервативные ценности. Усыновлять детей теперь можно состоящим в браке традиционным парам. Поправки также направлены на повышении роли родителей в процессе воспитания подрастающего поколения.

    Словакия конституция два пола Петер Пеллегрини
    Slovakiya prezidenti konstitusiyada iki cins anlayışını əks etdirən düzəlişləri imzalayıb

