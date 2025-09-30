Slovakiya prezidenti konstitusiyada iki cins anlayışını əks etdirən düzəlişləri imzalayıb

İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    • 30 sentyabr, 2025
    • 23:32
    Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini konstitusiyaya iki cins - kişi və qadın anlayışını əks etdirən düzəlişləri imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Slovak Radiosu məlumat yayıb.

    Dəyişikliklər sentyabrın 26-da Milli Şura (Slovakiyanın birpalatalı parlamenti) üzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul edilib. Onların təşəbbüsü ilə hakim koalisiyada aparıcı partiya olan İstiqamət – Sosial Demokratiya çıxış edib. Onun lideri və baş nazir Robert Fiko qeyd edib ki, düzəlişlər nikah və ailənin, həmçinin şəxsi və ailə həyatının qorunmasında ölkənin suverenliyini gücləndirir.

    KİV-in məlumatına görə Slovakiya konstitusiyası mühafizəkar dəyərləri təsbit edir. Evli cütlüklər artıq uşaqları övladlığa götürə bilərlər. Dəyişikliklər, həmçinin uşaqların tərbiyəsində valideynlərin rolunu artırmaq məqsədi daşıyır.

