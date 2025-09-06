Папуашвили: Группа, поддерживаемая послом Германии, напала на штаб "Грузинской мечты"

Группа, поддерживаемая послом Германии, напала на штаб "Грузинской мечты".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в Facebook.

"Вчера экстремистская группа, поддерживаемая послом Германии, вновь напала на избирательный штаб "Грузинской мечты" в Тбилиси и на находившихся там людей", - написал он.

По словам Папуашвили, снова наблюдались проявления ненависти и насилия со стороны членов группы. Он также подчеркнул, что до сих пор не было публичного осуждения их действий со стороны посла Германии.