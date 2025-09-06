Папуашвили: Группа, поддерживаемая послом Германии, напала на штаб "Грузинской мечты"
В мире
- 06 сентября, 2025
- 17:20
Группа, поддерживаемая послом Германии, напала на штаб "Грузинской мечты".
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в Facebook.
"Вчера экстремистская группа, поддерживаемая послом Германии, вновь напала на избирательный штаб "Грузинской мечты" в Тбилиси и на находившихся там людей", - написал он.
По словам Папуашвили, снова наблюдались проявления ненависти и насилия со стороны членов группы. Он также подчеркнул, что до сих пор не было публичного осуждения их действий со стороны посла Германии.
Последние новости
17:35
Белорусский турист пропал на ЭльбрусеВ регионе
17:28
Азербайджан рассматривает возможности сотрудничества с катарской компанией в сфере энергетикиБизнес
17:20
Папуашвили: Группа, поддерживаемая послом Германии, напала на штаб "Грузинской мечты"В мире
17:18
88 стран приостановили почтовые услуги в США из-за новых тарифовДругие страны
16:59
Фото
На Гавайях объявлено чрезвычайное положение из-за урагана "Кико"Другие страны
16:44
Игрок "Арсенала" может продолжить карьеру в турецкой СуперлигеФутбол
16:34
Шесть человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеПроисшествия
16:27
Азербайджан и Катар расширяют бизнес-партнерствоБизнес
16:22
Фото