Spiker: Almaniya səfirinin dəstəklədiyi qrup "Gürcü Arzusu"nun qərargahına hücum edib
Dünya
- 06 sentyabr, 2025
- 16:58
Almaniya səfirinin dəstəklədiyi qrup "Gürcü Arzusu"nun qərargahına hücum edib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstan Parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili bildirib.
Onun sözlərinə görə, hadisə Almaniya səfirinin dəstəklədiyi ekstremist qrup tərəfindən həyata keçirilib.
"Dünən Almaniya səfirinin dəstəklədiyi ekstremist qrup "Gürcü Arzusu"nun Tbilisidəki seçki qərargahına və orada olan şəxslərə hücum edib. Yenidən nifrət və zorakılığa yönəlmiş çağırışlar müşahidə olundu. Lakin Almaniya səfirindən bu zorakılığı pisləyən bəyanat eşitmədik," – deyə Papuaşvili sosial şəbəkədə yazıb.
Parlament sədri əlavə edib ki, oxşar hadisələr ictimai gərginliyi artırmağa və siyasi proseslərdə qarşıdurma yaratmağa xidmət edir.
Son xəbərlər
17:35
88 ölkə ABŞ-yə poçt xidmətlərini dayandırıbDigər ölkələr
17:25
Foto
Azərbaycanda keçiriləcək III MDB Oyunlarında fəaliyyət göstərəcək könüllülərin sayı açıqlanıbFərdi
17:15
"Ordu" basketbol klubunda yeni təyinat reallaşıbKomanda
17:12
Foto
Havay adalarında qasırğa səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edilibDigər
16:59
Zəngəzur dəhlizi: Cənubi Qafqazı qlobal nəqliyyat marşrutlarının qovşağına çevirəcək yol - ANALİTİKAİnfrastruktur
16:58
Spiker: Almaniya səfirinin dəstəklədiyi qrup "Gürcü Arzusu"nun qərargahına hücum edibDünya
16:54
Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən beynəlxalq turniri 2 medalla başa vurublarFərdi
16:45
Sudanda qızıl mədəninin uçması nəticəsində altı nəfər ölübHadisə
16:40