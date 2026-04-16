Оползень в Папуа-Новой Гвинее унес жизни как минимум 10 человек
В мире
- 16 апреля, 2026
- 08:54
В Папуа-Новой Гвинее в результате оползня погибли по меньшей мере 10 человек.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел в провинции Восточная Новая Британия на северо-востоке страны.
Согласно информации, оползень сошел на деревню Газель после продолжительных ливней и паводков.
Не исключается, что под завалами могут находиться люди, числящиеся пропавшими без вести. В связи с этим число жертв может увеличиться.
На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
