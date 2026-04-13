    Французская Lafarge признана виновной в финансировании терроризма в Сирии

    • 13 апреля, 2026
    • 15:46
    Французская Lafarge признана виновной в финансировании терроризма в Сирии

    Французский производитель цемента Lafarge признан виновным в финансировании террористических группировок в Сирии во время гражданской войны.

    Как сообщает Report со ссылкой на французские медиа, соответствующее решение вынес суд в Париже.

    Суд установил, что Lafarge, впоследствии приобретенная швейцарской компанией Holcim, в 2013–2014 годах через свою дочернюю структуру Lafarge Cement Syria в общей сложности выплатила 5,59 млн евро ($6,53 млн) "Исламскому государству" и связанному с "Аль-Каидой" "Джабхат ан-Нусра". Обе группировки признаны Евросоюзом террористическими организациями.

    Председательствующий судья Изабель Прево-Депре отметила, что подобная практика финансирования сыграла важную роль в укреплении позиций террористических организаций.

    "Этот метод финансирования, прежде всего ИГ, способствовал получению контроля над природными ресурсами Сирии и позволил финансировать террористические акты как в регионе, так и за его пределами, включая Европу", - подчеркнула она.

    Это первый случай во Франции, когда компанию осудили за финансирование терроризма.

    Компании Lafarge и Holcim пока не прокомментировали приговор.

    Lafarge завершила строительство завода в Шалабии стоимостью 680 млн евро в 2010 году, незадолго до начала гражданской войны в Сирии в марте следующего года.

    ИГ захватило обширные территории Сирии и соседнего Ирака. В то время как другие транснациональные компании покинули Сирию в 2012 году, Lafarge эвакуировала только своих сотрудников-иностранцев, оставив сирийский персонал на месте до сентября 2014 года.

    "Lafarge" Suriyada terrorun maliyyələşdirilməsində təqsirli bilinib

