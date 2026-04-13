    "Lafarge" Suriyada terrorun maliyyələşdirilməsində təqsirli bilinib

    13 aprel, 2026
    • 15:52
    Lafarge Suriyada terrorun maliyyələşdirilməsində təqsirli bilinib

    Fransanın "Lafarge" sement şirkəti vətəndaş müharibəsi zamanı Suriyada terror qruplaşmalarını maliyyələşdirməkdə təqsirli bilinib.

    "Report" Fransa mediasına istinadən xəbər verir ki, Paris məhkəməsi müvafiq qərar çıxarıb.

    Məhkəmə müəyyən edib ki, sonradan İsveçrə şirkəti "Holcim" tərəfindən satın alınmış "Lafarge" 2013–2014-cü illərdə törəmə strukturu "Lafarge Cement Syria" vasitəsilə ümumilikdə 5,59 milyon avro (6,53 milyon dollar) "İslam Dövləti"nə və "Əl-Qaidə" ilə əlaqəli "Cəbhət ən-Nüsrə"yə ödəyib. Hər iki qruplaşma Avropa İttifaqı tərəfindən terror təşkilatları kimi tanınıb.

    Sədrlik edən hakim İzabel Prevo-Depre qeyd edib ki, bu cür maliyyələşdirmə praktikası terror təşkilatlarının mövqelərinin möhkəmlənməsində mühüm rol oynayıb.

    "Bu maliyyələşdirmə metodu, ilk növbədə İD-nin, Suriyanın təbii ehtiyatları üzərində nəzarətin əldə edilməsinə kömək etdi və həm regionda, həm də onun hüdudlarından kənarda, o cümlədən Avropada terror aktlarının maliyyələşdirilməsinə imkan yaratdı", - o vurğulayıb.

    Bu, Fransada bir şirkətin terrorizmin maliyyələşdirilməsinə görə mühakimə edildiyi ilk haldır.

    "Lafarge" və "Holcim" şirkətləri hələlik hökmü şərh etməyiblər.

    Lafarge Şalabiyədə dəyəri 680 milyon avro olan zavodun tikintisini 2010-cu ildə, növbəti ilin martında Suriyada vətəndaş müharibəsinin başlamasından qısa müddət əvvəl tamamlamışdı.

    İD Suriya və qonşu İraqın geniş ərazilərini ələ keçirmişdi. Digər transmilli şirkətlər 2012-ci ildə Suriyanı tərk edərkən, "Lafarge" yalnız xarici əməkdaşlarını təxliyə etmiş, suriyalı heyəti 2014-cü ilin sentyabrınadək yerində saxlamışdı.

    Французская Lafarge признана виновной в финансировании терроризма в Сирии

    Son xəbərlər

    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    17:27

    Slovakiya Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarını bloklamağa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    "Azərbaycan iqtisadiyyatının investisiya absorbsiyası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Biznes
    17:24
    Foto

    Azərbaycan və Rusiya rəsmiləri Ağbənd avtomobil körpüsünün icra vəziyyəti ilə tanış olublar

    İnfrastruktur
    17:24

    Ailə başçısını itirməyə görə sosial ödəniş alan tələbələrdən arayış tələb olunmayacaq

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti