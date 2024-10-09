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Затраты на ремонт и восстановление заповедника "Хыналыг и кочевой путь" превысили прогноз на 50%

Затраты на ремонт и восстановление заповедника "Хыналыг и кочевой путь" превысили прогноз на 50% Затраты на ремонтно-восстановительные работы в Государственном историко-культурном и этнографическом заповеднике "Хыналыг и кочевой путь" составили 6,6 млн манатов, что на 50% больше изначально запланированной суммы.
Туризм
9 октября 2024 г. 17:01
Затраты на ремонт и восстановление заповедника Хыналыг и кочевой путь превысили прогноз на 50%

Затраты на ремонтно-восстановительные работы в Государственном историко-культурном и этнографическом заповеднике "Хыналыг и кочевой путь" составили 6,6 млн манатов, что на 50% больше изначально запланированной суммы.

Об этом сказал Report председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в ходе медиатура, посвященного годовщине внесения Хыналыга в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Изначально на ремонт 44 домов было выделено 4,4 млн манатов. На ремонт одного дома было запланировано 100 тыс. манатов с учетом НДС. Однако по объективным причинам затраты оказались выше. Сложности в частности были связаны с логистикой", - сказал он.

С 2020 года в селе Хыналыг Губинского района проведены проектные работы по восстановлению 60 аварийных домов.

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Версия на азербайджанском языке "Xınalıq və Köç Yolu" qoruğunun təmir-bərpa xərcləri 50 % artıb

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