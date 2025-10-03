Заповедник "Юхары Баш" в Шеки будет реконструирован

Государственное агентство по туризму готовится к строительно-реконструкционным работам на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" в городе Шеки.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

Согласно информации, ведомство заключило контракт с ОАО İsmayıllı Tikinti-27 на благоустройство территории внутри крепостных стен. Компании будет выплачено около 206 тысяч манатов.