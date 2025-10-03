Заповедник "Юхары Баш" в Шеки будет реконструирован
Туризм
- 03 октября, 2025
- 10:26
Государственное агентство по туризму готовится к строительно-реконструкционным работам на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" в городе Шеки.
Об этом Report сообщили в Госагентстве.
Согласно информации, ведомство заключило контракт с ОАО İsmayıllı Tikinti-27 на благоустройство территории внутри крепостных стен. Компании будет выплачено около 206 тысяч манатов.
Последние новости
10:26
Заповедник "Юхары Баш" в Шеки будет реконструированТуризм
10:25
Видео
Гол футболиста "Карабаха" признан лучшим во втором игровом дне ЛЧ УЕФАФутбол
10:19
Суд по делу граждан Армении, обвиняемых в убийствах, продолжится на следующей неделеПроисшествия
10:18
Казахстан и Венгрия построят грузовой терминал в БудапештеВ регионе
09:59
ЦАХАЛ нанес авиаудар на юге ЛиванаДругие страны
09:51
Видео
На НПЗ Chevron в Калифорнии произошел взрывДругие страны
09:49
Азербайджанская нефть продолжает дешеветьЭнергетика
09:46
Безработица в Японии в августе выросла до 2,6%Другие страны
09:45