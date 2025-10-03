Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Заповедник "Юхары Баш" в Шеки будет реконструирован

    Туризм
    • 03 октября, 2025
    • 10:26
    Заповедник Юхары Баш в Шеки будет реконструирован

    Государственное агентство по туризму готовится к строительно-реконструкционным работам на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" в городе Шеки.

    Об этом Report сообщили в Госагентстве.

    Согласно информации, ведомство заключило контракт с ОАО İsmayıllı Tikinti-27 на благоустройство территории внутри крепостных стен. Компании будет выплачено около 206 тысяч манатов.

    "Юхары Баш" заповедник Шеки реконструкция
