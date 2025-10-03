İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi Avropa Siyasi Birliyi
    "Yuxarı Baş" qoruğunun ərazisində tikinti və yenidənqurma işləri aparılacaq

    Turizm
    • 03 oktyabr, 2025
    • 09:46
    Dövlət Turizm Agentliyi Şəki şəhərində yerləşən "Yuxarı Baş" Milli Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisində tikinti və yenidənqurma işləri aparmağa hazırlaşır.

    "Report" bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurum Qala divarları daxilində abadlıq işləri aparmaq üçün "İsmayıllı Tikinti-27" ASC ilə müqavilə bağlayıb. Şirkət gördüyü işlərə görə 206 min manata yaxın haqq alacaq.

    Dövlət Turizm Agentliyi "Yuxarı Baş" Milli Tarix-Memarlıq Qoruğu İsmayıllı Tikinti-27

