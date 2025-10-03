"Yuxarı Baş" qoruğunun ərazisində tikinti və yenidənqurma işləri aparılacaq
Turizm
- 03 oktyabr, 2025
- 09:46
Dövlət Turizm Agentliyi Şəki şəhərində yerləşən "Yuxarı Baş" Milli Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisində tikinti və yenidənqurma işləri aparmağa hazırlaşır.
"Report" bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qurum Qala divarları daxilində abadlıq işləri aparmaq üçün "İsmayıllı Tikinti-27" ASC ilə müqavilə bağlayıb. Şirkət gördüyü işlərə görə 206 min manata yaxın haqq alacaq.
