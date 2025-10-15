Зампредседателя: Конкуренция в сфере оздоровительного и медицинского туризма растет

Конкуренция в сфере оздоровительного и медицинского туризма в мире растет.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азаде Гусейнова на II Азербайджанской конференции по оздоровительному туризму в Баку.

Она отметила, что современная сфера оздоровительного и медицинского туризма динамично развивается.

"Это означает, что индустрия сталкивается с современными вызовами. Хотя потенциал для роста оздоровительного туризма довольно велик, в этой области необходим комплексный и системный подход. Эффективное управление, усиление кадрового состава, улучшение качества услуг и укрепление государственно-частного партнерства являются ключевыми факторами будущего успеха", - сказала Гусейнова.

Она подчеркнула, что Агентство всегда готово поддерживать развитие оздоровительного туризма как приоритетного направления и повышать международную конкурентоспособность Азербайджана в этой области.

"Уверена, что такие мероприятия станут стимулом для дальнейшего расширения международного диалога и партнерства в сфере оздоровительного туризма. Я убеждена, что совместными усилиями государственного и частного секторов Азербайджан превратится в центр, где традиции, инновации и здоровье образуют единое целое, и мы станем свидетелями нового этапа в развитии оздоровительного туризма в ближайшие годы. Мы приглашаем всех партнеров идти вместе к поставленным целям", - отметила она.