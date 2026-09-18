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    Захра Тагиева: В комплексе "Насими баглары" созданы все условия для комфорта гостей

    Туризм
    • 18 сентября, 2026
    • 13:29
    Захра Тагиева: В комплексе Насими баглары созданы все условия для комфорта гостей

    В комплексе "Насими баглары" созданы все условия для комфорта гостей.

    Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом координатор проекта комплекса "Насими баглары" Захра Тагиева заявила журналистам в рамках медиатура по следам президента.

    Она отметила, что введенный в эксплуатацию комплекс сыграет важную роль в дальнейшем развитии туризма в регионе:

    "На территории комплекса "Насими баглары", охватывающего 120 га, построены различные объекты отдыха, семейная развлекательная инфраструктура, произведения искусства, охватывающие различные тематики, и объекты общественного питания. Одновременно на территории высажено более 150 тыс. растений.

    На территории комплекса расположены тематические домики Magic Village, построенные в стиле домиков хоббитов, кафе Honey Nest, которое больше заинтересует детей, просторная детская игровая площадка и смотровая башня высотой 9 м. Здесь также выставлены работы около 100 художников и скульпторов. В целом, во всех объектах комплекса созданы все условия для комфорта гостей".

    Отметим, что президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 17 сентября ознакомились с комплексом "Насими баглары" в Шамахы.

    Медиатур Шамахы
    Layihə koordinatoru: "Nəsimi bağları"nda qonaqların rahatlığı üçün hər bir şərait yaradılıb
    Nasimi Gardens complex offers extensive visitor amenities

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