Захра Тагиева: В комплексе "Насими баглары" созданы все условия для комфорта гостей

В комплексе "Насими баглары" созданы все условия для комфорта гостей.

Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом координатор проекта комплекса "Насими баглары" Захра Тагиева заявила журналистам в рамках медиатура по следам президента.

Она отметила, что введенный в эксплуатацию комплекс сыграет важную роль в дальнейшем развитии туризма в регионе:

"На территории комплекса "Насими баглары", охватывающего 120 га, построены различные объекты отдыха, семейная развлекательная инфраструктура, произведения искусства, охватывающие различные тематики, и объекты общественного питания. Одновременно на территории высажено более 150 тыс. растений.

На территории комплекса расположены тематические домики Magic Village, построенные в стиле домиков хоббитов, кафе Honey Nest, которое больше заинтересует детей, просторная детская игровая площадка и смотровая башня высотой 9 м. Здесь также выставлены работы около 100 художников и скульпторов. В целом, во всех объектах комплекса созданы все условия для комфорта гостей".

Отметим, что президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 17 сентября ознакомились с комплексом "Насими баглары" в Шамахы.