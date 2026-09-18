İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Layihə koordinatoru: "Nəsimi bağları"nda qonaqların rahatlığı üçün hər bir şərait yaradılıb

    Turizm
    • 18 sentyabr, 2026
    • 13:04
    Layihə koordinatoru: Nəsimi bağlarında qonaqların rahatlığı üçün hər bir şərait yaradılıb

    "Nəsimi bağları" kompleksində qonaqların rahatlığı üçün hər bir şərait yaradılıb.

    "Report"un Prezidentin izi ilə Şamaxıya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Nəsimi bağları" kompleksinin layihə koordinatoru Zəhra Tağıyeva deyib.

    O, istifadəyə verilən kompleksin bölgədə turizmin daha da inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayacağını bildirib:

    "120 hektarı əhatə edən Nəsimi Bağları" kompleksinin ərazisində müxtəlif istirahət obyektləri, ailəvi əyləncə infrastrukturu, müxtəlif mövzuları əhatə edən incəsənət nümunələri və iaşə obyektləri qurulub. Eyni zamanda, ərazidə 150 mindən çox bitki əkilib.

    Ərazidəki üçmərtəbəli tikili kompleksin əsas binasıdır, orada qonaqlara ərazidəki məkanlar, turist marşrutları və təqdim olunan xidmətlər barədə məlumat verilir. Bu binada həmçinin "Capybara Cafe" və suvenir mağazası da yerləşir.

    Kompleksin ərazisindəki dördmərtəbəli digər binada isə rayonun qədim və müasir tarixini, mədəni irsini əks etdirən zəngin ekspozisiyaya malik muzey yaradılıb. Bu binada, həmçinin əsas restoran zalı, tədbirlərin keçirilməsi üçün zal və geniş terras var.

    Bunlardan başqa, kompleksin ərazisində "Magic Village" hobbit evləri üslubunda inşa edilən tematik evlər, daha çox uşaqların maraq göstərəcəyi "Honey Nest" kafesi, geniş uşaq oyun meydançası və 9 metr hündürlüyündə baxış qülləsi mövcuddur. Burada həmçinin 100-ə yaxın rəssamın və heykəltaraşın əsərləri sərgilənir. Ümumiyyətlə, kompleksdəki bütün məkanlarda qonaqların rahatlığı üçün hər bir şərait yaradılıb".

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 17-də Şamaxıda "Nəsimi Bağları" kompleksi ilə tanış olublar.

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Əyləncə parkı Turizim Şamaxı
    Захра Тагиева: В комплексе "Насими баглары" созданы все условия для комфорта гостей
    Nasimi Gardens complex offers extensive visitor amenities

    Son xəbərlər

    15:05

    Hacıqabulda "Aqrar sahədə dövlətin dəstək mexanizmləri" mövzusunda panel müzakirəsi olacaq

    ASK
    15:05
    Foto

    Baş Prokurorluğun təşkilatçılığı ilə növbəti genişmiqyaslı konfrans İsmayıllıda keçirilib

    Daxili siyasət
    15:00

    Ələt Azad İqtisadi Zonasının Səlahiyyətli Qurumunun nümayəndə heyəti Malayziyaya işgüzar səfər edəcək

    İnfrastruktur
    14:59

    "Sizin Lombard"ın istiqrazlarına 52 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    14:44

    Fitso xəstəlik səbəbindən Ukraynaya səfərini ləğv edib

    Digər ölkələr
    14:43
    Foto

    Laçında uşaqlar üçün tibbi müayinələr keçirilib

    Sağlamlıq
    14:40

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıb

    İKT
    14:39

    AK rəhbəri Qərbi Balkanlar üzrə tura çıxacaq

    Digər ölkələr
    14:37
    Foto

    AFFA və Pakistan Futbol Federasiyası arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti