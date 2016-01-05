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    ​Всемирная туристская организация призвала развивать проект "Великий Шелковый путь"

    Доклад: Туризм открывает новые возможности перед развивающимися странами, через которые пролегает Шелковый путь

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Всемирная туристская организация призвала развивать проект "Великий Шелковый путь". Как сообщает Report, об этом говорится в докладе ООН, посвященном новым туристическим маршрутам.

    "Проект "Шелковый путь" призван привлечь внимание к этому легендарному маршруту, в том числе его европейской части. Туризм открывает новые возможности перед развивающимися странами, через которые пролегает Шелковый путь", - отмечается в докладе.

    Так, в проекте принимают участие Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

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