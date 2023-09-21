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Азербайджан представил возможности зимнего туризма в Казахстане и России

Азербайджан представил возможности зимнего туризма в Казахстане и России Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму провело ряд мероприятий в городах Алматы и Астана (Казахстан), Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург (РФ).
Туризм
21 сентября 2023 г. 12:27
Азербайджан представил возможности зимнего туризма в Казахстане и России

Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму провело ряд мероприятий в городах Алматы и Астана (Казахстан), Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург (РФ).

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Целью проведения мероприятий является информирование представителей туристических компаний Казахстана и России о туристических продуктах, предлагаемых в Азербайджане в зимний сезон, а также организация встреч в формате B2B (Business to Business) между представителями туриндустрии страны и туристических компаний Казахстана и России.

В мероприятиях наряду с Бюро по туризму были представлены ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ЗАО "Шахдагский центр туризма", местные туристические компании, специализирующиеся на въездном туризме, гостиницы и лечебные курорты, действующие в Баку и регионах.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's winter tourism opportunities promoted in Kazakhstan and Russia
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın qış turizmi imkanları Qazaxıstanda və Rusiyada təbliğ edilib

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