Азербайджан представил возможности зимнего туризма в Казахстане и России

Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму провело ряд мероприятий в городах Алматы и Астана (Казахстан), Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург (РФ).

Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму провело ряд мероприятий в городах Алматы и Астана (Казахстан), Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург (РФ).

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Целью проведения мероприятий является информирование представителей туристических компаний Казахстана и России о туристических продуктах, предлагаемых в Азербайджане в зимний сезон, а также организация встреч в формате B2B (Business to Business) между представителями туриндустрии страны и туристических компаний Казахстана и России.

В мероприятиях наряду с Бюро по туризму были представлены ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ЗАО "Шахдагский центр туризма", местные туристические компании, специализирующиеся на въездном туризме, гостиницы и лечебные курорты, действующие в Баку и регионах.