Возможности энотуризма Азербайджана представлены в Италии

Возможности гастротуризма и энотуризма (винного туризма) Азербайджана представлены на ярмарке Slow Wine в итальянской Болонье.

Возможности гастротуризма и энотуризма (винного туризма) Азербайджана представлены на ярмарке Slow Wine в итальянской Болонье.

Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Ярмарка Slow Wine, взяв за основу характеристики уникальных сортов винограда каждого винодельческого региона, пропагандирует сохранение традиций, основанных на культурном и биологическом разнообразии, уменьшении воздействия на окружающую среду, устойчивом производстве и агроэкологической практике.

В мероприятии приняли участие более 1000 виноделов и представителей винодельческих предприятий, число гостей ярмарки превысило 10 000. Азербайджан представили производители вина F.A. Valley и Meyvi Spirits.

Посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов посетил национальный стенд и ознакомился с представленной продукцией.

Заместитель председателя правления Азербайджанского бюро туризма Рашад Алиев выступил на панельной дискуссии.

В рамках мероприятия также состоялась деловая встреча с руководителем сети Slow Wine Людовико Рокателло.