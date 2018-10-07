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    В ЮАР слон с огромными бивнями напал на туристов во время сафари - ВИДЕО

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В ЮАР на группу туристов из Европы и Японии, ехавшую в открытом экскурсионном автомобиле, напал слон с полутораметровыми бивнями.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Daily Mail.

    На запаси видно, что слон просунул голову в салон автомобиля и начал громить и сиденья, и приборную доску. Водитель успел отскочить в сторону, но туристы продолжили снимать происходящее на камеру телефонов

    Через несколько секунд также внезапно животное успокоилось и оставило в покое туристов, из которых никто не пострадал.

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