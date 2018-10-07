В ЮАР слон с огромными бивнями напал на туристов во время сафари - ВИДЕО

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В ЮАР на группу туристов из Европы и Японии, ехавшую в открытом экскурсионном автомобиле, напал слон с полутораметровыми бивнями.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Daily Mail.

На запаси видно, что слон просунул голову в салон автомобиля и начал громить и сиденья, и приборную доску. Водитель успел отскочить в сторону, но туристы продолжили снимать происходящее на камеру телефонов

Через несколько секунд также внезапно животное успокоилось и оставило в покое туристов, из которых никто не пострадал.