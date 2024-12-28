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В Турции запретили размещать туристов в тесных номерах

В Турции запретили размещать туристов в тесных номерах В Турции приняли постановление, согласно которому в отелях 4-5* запрещено предоставлять туристам для размещения тесные номера, а также комнаты без окон.
Туризм
28 декабря 2024 г. 14:59
В Турции запретили размещать туристов в тесных номерах

В Турции приняли постановление, согласно которому в отелях 4-5* запрещено предоставлять туристам для размещения тесные номера, а также комнаты без окон.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Turizm Ajansı.

Согласно постановлению, площадь номеров гостиниц 4*, включая жилую зону и санузел, должна быть не менее 20 кв. метров, а в 5* - менее 25 кв. метров.

Исключение составляют отели, расположенные в зданиях, представляющих культурную и архитектурную ценность.

Кроме того, гостиницы не могут предлагать размещение в подвалах и этажах, где нет окон и естественного света, соответственно.

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Версия на английском языке Türkiye bans tourist accommodation in cramped rooms

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