В Турции запретили размещать туристов в тесных номерах

В Турции приняли постановление, согласно которому в отелях 4-5* запрещено предоставлять туристам для размещения тесные номера, а также комнаты без окон.
Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Turizm Ajansı.
Согласно постановлению, площадь номеров гостиниц 4*, включая жилую зону и санузел, должна быть не менее 20 кв. метров, а в 5* - менее 25 кв. метров.
Исключение составляют отели, расположенные в зданиях, представляющих культурную и архитектурную ценность.
Кроме того, гостиницы не могут предлагать размещение в подвалах и этажах, где нет окон и естественного света, соответственно.