В Турции резко выросло число туристов из Азербайджана

В январе-июле 2021 года Турцию посетили 186 250 граждан Азербайджана.

В январе-июле 2021 года Турцию посетили 186 250 граждан Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры и туризма страны, это на 35,56% больше, чем годом ранее. Тогда Турцию посетили 137 397 азербайджанских граждан.

На долю Азербайджана приходится 1,85% всех туристов, посетивших Турцию.

За июль в Турции побывали 62 737 азербайджанских туристов, что в 6 раз больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что чаще всего Турцию посещают туристы из России (1,55 млн человек), Германии (1,26 млн человек) и Украины (1,12 млн человек).