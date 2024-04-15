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В Тегеране возобновили работу аэропорты

В Тегеране возобновили работу аэропорты Тегеранские аэропорты имени имама Хомейни и Мехрабад возобновили обслуживание международных и внутренних рейсов.
Туризм
15 апреля 2024 г. 08:54
В Тегеране возобновили работу аэропорты

Тегеранские аэропорты имени имама Хомейни и Мехрабад возобновили обслуживание международных и внутренних рейсов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, поскольку работа двух аэропортов вернулась к нормальному режиму, пассажиры отмененных рейсов смогут обменять билеты на другие даты.

Ранее иранское агентство IRNA сообщило, что после проведения военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в ночь на 14 апреля массированного удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Израиля, до 6:00 утра понедельника (06:30 бакинское) отменены полеты из аэропортов 16 иранских городов, в том числе из двух столичных аэропортов - имени имама Хомейни и Мехрабад, воздушных гаваней Исфахана, Бушера, Тебриза, Керманшаха, Ахваза и других.

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Версия на английском языке Tehran’s airports resume flights
Версия на азербайджанском языке Tehranın hava limanları fəaliyyətlərini bərpa ediblər

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