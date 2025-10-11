В Шеки проходит гастрономический фестиваль Terra Madre Shaki

В Шеки на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" проходит гастрономический фестиваль Terra Madre Shaki.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Государственным агентством по туризму в партнерстве с Бюро по туризму Азербайджана, Азербайджанским национальным центром кулинарии и движением Slow Food International.

В церемонии открытия фестиваля принимают участие председатель Госагентства Фуад Нагиев, глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов и президент Slow Food International Эдвард Мукииби.

В рамках фестиваля пройдут форумы, круглые столы, ярмарка продукции, представленной около 30 местными производителями и фермерами. Также будут организованы дегустации и мастер-классы.

Продукция из различных уголков страны представлена на 13 стендах в 26 секциях.