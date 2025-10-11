Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    В Шеки проходит гастрономический фестиваль Terra Madre Shaki

    Туризм
    • 11 октября, 2025
    • 12:46
    В Шеки проходит гастрономический фестиваль Terra Madre Shaki

    В Шеки на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" проходит гастрономический фестиваль Terra Madre Shaki.

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Государственным агентством по туризму в партнерстве с Бюро по туризму Азербайджана, Азербайджанским национальным центром кулинарии и движением Slow Food International.

    В церемонии открытия фестиваля принимают участие председатель Госагентства Фуад Нагиев, глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов и президент Slow Food International Эдвард Мукииби.

    В рамках фестиваля пройдут форумы, круглые столы, ярмарка продукции, представленной около 30 местными производителями и фермерами. Также будут организованы дегустации и мастер-классы.

    Продукция из различных уголков страны представлена на 13 стендах в 26 секциях.

    Şəkidə "Terra Madre Shaki" qastronomiya festivalı keçirilir

