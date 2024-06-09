В Шамахы продолжается Фестиваль воздушных шаров

В Шамахы 8–9 июня проходит очередной Фестиваль воздушных шаров (Balloon Festival).
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Основная цель Фестиваля воздушных шаров, организованного компанией EZONE при поддержке Исполнительной власти Шамахинского района, – содействие развитию туристического потенциала страны, в том числе Шамахинского района, где проводится фестиваль.
В рамках фестиваля на территории комплекса виноградарства и виноделия "Ширван Шараблары" в селе Мейсари представлена концертно-развлекательная программа, которая продлится допоздна. Посетители могут поучаствовать в мастер-классах для детей и воспользоваться услугами фуд-зон, где представлены различные кафе и рестораны.