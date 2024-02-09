В Мумбаи представлены туристические возможности Азербайджана

Туристические возможности Азербайджана представлены на выставке OTM Mumbai 2024 (Outbound Travel Mart) в индийском городе Мумбаи.

Туристические возможности Азербайджана представлены на выставке OTM Mumbai 2024 (Outbound Travel Mart) в индийском городе Мумбаи.

Как сообщает Report, азербайджанская делегация принимает участие в выставке при поддержке Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана.

Посетители выставки, которая завершится завтра, будут проинформированы об историческом и культурном наследии Азербайджана, потенциале гастротуризма, зимнем туризме и горнолыжных центрах, виноделии, экотуризме и пр.

На национальном стенде с участием представителей ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и ЗАО "Туристический центр Шахдаг", а также 15 местных компаний туристической отрасли проводятся B2B встречи, рассматриваются возможности сотрудничества.

В 2023 году среди посетивших Азербайджан зарубежных граждан гости из Индии заняли 4-е место. В прошлом году в страну приехали 117 302 гражданина Индии, что на 93% больше, чем годом ранее, и на 80% больше показателя 2019 года.

В крупнейшей туристической выставке Азии участвует более 1600 туристических компаний из 60 стран мира.