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В Мумбаи представлены туристические возможности Азербайджана

В Мумбаи представлены туристические возможности Азербайджана Туристические возможности Азербайджана представлены на выставке OTM Mumbai 2024 (Outbound Travel Mart) в индийском городе Мумбаи.
Туризм
9 февраля 2024 г. 16:17
В Мумбаи представлены туристические возможности Азербайджана

Туристические возможности Азербайджана представлены на выставке OTM Mumbai 2024 (Outbound Travel Mart) в индийском городе Мумбаи.

Как сообщает Report, азербайджанская делегация принимает участие в выставке при поддержке Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана.

Посетители выставки, которая завершится завтра, будут проинформированы об историческом и культурном наследии Азербайджана, потенциале гастротуризма, зимнем туризме и горнолыжных центрах, виноделии, экотуризме и пр.

На национальном стенде с участием представителей ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и ЗАО "Туристический центр Шахдаг", а также 15 местных компаний туристической отрасли проводятся B2B встречи, рассматриваются возможности сотрудничества.

В 2023 году среди посетивших Азербайджан зарубежных граждан гости из Индии заняли 4-е место. В прошлом году в страну приехали 117 302 гражданина Индии, что на 93% больше, чем годом ранее, и на 80% больше показателя 2019 года.

В крупнейшей туристической выставке Азии участвует более 1600 туристических компаний из 60 стран мира.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s tourism opportunities exhibited in Mumbai
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Mumbayda təbliğ olunur

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