Азербайджан продвигает гастротуризм на конференции в Южной Корее

При поддержке Государственного агентства по туризму (ГАТ) возможности Азербайджана в сфере гастротуризма представлены на мероприятии "Международная гастрономическая конференция 2025" в Пхохане (Южная Корея).

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, на мероприятии делегация ГАТ выступила с презентацией на тему "Лянкяран в Сети творческих городов ЮНЕСКО в номинации "Гастрономия".

Участникам конференции подробно рассказали о географическом положении и климатических особенностях города Лянкяран, возможностях гастро- и агротуризма, уникальных особенности региональной гастрономии, примерах биоразнообразия, характерных для региона.

Отметим, что 8 ноября 2021 года по инициативе Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО город Лянкяран был включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в номинации "Гастрономия".