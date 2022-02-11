В каких отелях и ресторанах Азербайджана возможна безналичная оплата?

С 2012 года в Азербайджане утверждены правила установки, использования и применения POS-терминалов в сфере торговли и услуг и определен перечень объектов, где их установка является обязательной. В этот перечень также входят предприятия общественного питания, гостиницы и другие туристические субъекты, действующие в столице и регионах. Согласно внесенным в Налоговый кодекс изменениям, с 1 января 2020 года за отсутствие POS-терминалов или же отказ в приеме безналичных платежей на этих объектах вводятся определенные финансовые санкции. Тем не менее, мы до сих пор являемся свидетелями того, как во многих заведениях общественного питания отказывают в приеме платежей через POS-терминал.

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди рассказал Report, что с отказом сталкиваются как местные, так и иностранные граждане: "Причина в попытке уклонения от уплаты налогов. В целом же во время пандемии увеличилось количество безналичных расчетов. С отказом клиенты сталкиваются все меньше. Помимо этого, в отелях и ресторанах есть правила наличной оплаты и перевода со счета на счет”.

C.Дюбенди отметил, что чаще всего отказы принимать безналичную оплату встречаются в ресторанах быстрого питания (фастфуд): “Подобные негативные явления чаще мы наблюдаем на объектах малого и среднего бизнеса, в частности, "фастфудах". В дальнейшем будут приняты определенные правила в отношении этих объектов. Мы относительно недавно перешли на безналичную систему расчетов. Довести эту систему до полного совершенства в короткие сроки очень сложно.

Безналичный расчет возможен практически во всех отелях. Поскольку они больше работают с иностранными гражданами, они более дисциплинированы в этом вопросе. Но в секторе общественного питания есть пробел в этом вопросе. Безналичная оплата возможна в ресторанах, расположенных в центре города. Но рестораны, расположенные на окраинах, приводят различные оправдания для отказа от приема безналичных платежей. Во всех ресторанах столицы установлены POS-терминалы. Но около 60% из них принимают оплату безналичным способом.

Для осуществления оплаты через POS-терминал необходимо наличие сети Интернет. Интернет доступен в любой точке столицы. Но в регионах все еще существует проблема доступности или качества интернета. Все больше предприятий общепита в регионах, по их словам, не могут принимать безналичный расчет из-за отсутствия интернета”.

Дюбенди говорит, что некоторые банки продают POS-терминалы предпринимателям: "Их стоимость начинается от 500-600 манатов, некоторые стоят 1 000 - 1 200 манатов. Малые предприятия не имеют возможности купить терминал. Банкам стоит отдавать предпринимателю POS-терминалы в лизинг. То есть либо POS-терминалы не должны продаваться предпринимателям, либо следует создать условия для оплаты в рассрочку”.