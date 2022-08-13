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В этом году Измир посетили 20 тысяч туристов из Азербайджана

В этом году Измир посетили 20 тысяч туристов из Азербайджана В январе-июле этого года турецкий город Измир посетили 19,789 тыс. человек из Азербайджана.
Туризм
13 августа 2022 г. 12:47
В этом году Измир посетили 20 тысяч туристов из Азербайджана

В январе-июле этого года турецкий город Измир посетили 19,789 тыс. человек из Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, информацию распространило Агентство по культуре и туризму Измирской области.

За отчетный период Измир в общей сложности посетили 1,150 млн человек. Больше всего за это время туристов было из Германии (292,627 тыс.). За ними следуют туристы из Англии (81,678 тыс. человек), Нидерландов (56,697 тыс. человек), Франции (37,269 тыс. человек) и Ирана (33,704 тыс. человек).

За 7 месяцев этого года поездки в Измир воздушным транспортом выросли на 23,29%, а морским транспортом - в 3,48 раза.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan bu il 20 min turist İzmirə səfər edib

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