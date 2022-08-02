В этом году Анкару посетило более 16,5 тыс. человек из Азербайджана

В этом году Анкару посетило более 16,5 тыс. человек из Азербайджана

В январе-июне этого года столицу Турции, Анкару, посетили 16 530 человек из Азербайджана.

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В январе-июне этого года столицу Турции, Анкару, посетили 16 530 человек из Азербайджана. Report сообщает об этом со ссылкой на турецкие СМИ. Всего за отчетный период Анкару посетило 2,423 миллиона туристов, что на 17,9% больше в годовом сравнении. Из них 2,174 миллиона были местными туристами (на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года), а 249 тысяч человек – иностранцы (на 35,3% больше). За этот период в столицу Турции приехало больше всего иракских туристов (28,136 тыс. человек). Затем следуют Иран (22,057 тыс. человек), Азербайджан (16,53 тыс. человек) и США (11,854 тыс. человек). "Анкара также входит в "десятку" стран, куда приехало наибольшее число иностранных туристов для получения медицинских услуг. Страны, расположенные в непосредственной близости, выбирают Анкару, где много преимуществ при получении медицинских услуг", - сказал председатель Торговой палаты Анкары Гюрсел Баран. Подпишитесь на наш Telegram канал