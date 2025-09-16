Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    В Эр-Рияде представлены возможности делового туризма Азербайджана

    На мероприятии Kingdom Business & Luxury Congress в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) были представлены возможности делового туризма Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

    В рамках мероприятия ведущим экспертам и агентствам Саудовской Аравии, специализирующимся на деловых мероприятиях, корпоративном и элитном туризме, была предоставлена ​​подробная информация о существующей инфраструктуре для организации масштабных конференций и деловых мероприятий высокого уровня в Азербайджане и общем туристическом потенциале нашей страны.

    На мероприятии принимают участие 200 представителей, включая 140 компаний из 35 стран.

      

