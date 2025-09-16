В Эр-Рияде представлены возможности делового туризма Азербайджана
Туризм
- 16 сентября, 2025
- 15:20
На мероприятии Kingdom Business & Luxury Congress в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) были представлены возможности делового туризма Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.
В рамках мероприятия ведущим экспертам и агентствам Саудовской Аравии, специализирующимся на деловых мероприятиях, корпоративном и элитном туризме, была предоставлена подробная информация о существующей инфраструктуре для организации масштабных конференций и деловых мероприятий высокого уровня в Азербайджане и общем туристическом потенциале нашей страны.
На мероприятии принимают участие 200 представителей, включая 140 компаний из 35 стран.
Последние новости
15:59
ЦАХАЛ призвал провести срочную эвакуацию из йеменского порта ХодейдаДругие страны
15:46
Фото
Президенты Азербайджана и ОАЭ ознакомились с ходом строительных работ в мечети Йени ШушаВнешняя политика
15:41
Фото
Президенты Азербайджана и ОАЭ посетили Шушинский филиал Национального музея ковраВнешняя политика
15:32
Гарегин II пригласил Папу Римского в АрмениюВ регионе
15:32
Центробанк Азербайджана выдал обязательные предписания двум кредитным союзамФинансы
15:32
Фото
Президенты Азербайджана и ОАЭ осмотрели в Шуше расстрелянные памятники известным личностямДругие
15:29
Ильхам Намик Кямал о проблемах молодых актеров: Нужда делает их зависимыми и уязвимымиИскусство
15:24
В Азербайджане появятся первые лаборатории прототипирования для инновационных проектов - ЭКСКЛЮЗИВИКТ
15:22