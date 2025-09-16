Azərbaycan işgüzar turizm imkanları Səudiyyə Ərəbistanında təqdim olunub
Turizm
- 16 sentyabr, 2025
- 14:40
Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosunun iştirakı ilə Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən "Kingdom Business & Luxury Travel Congress" (KBLT) tədbirində Azərbaycanın işgüzar turizm imkanları təqdim olunub.
"Report" bu barədə Agentliyə istinadən xəbər verir.
Tədbir çərçivəsində Səudiyyə Ərəbistanının işgüzar tədbirlər, korporativ və lüks səyahət seqmentləri üzrə aparıcı mütəxəssisləri və agentliklərinə Azərbaycanda irimiqyaslı konfransların və yüksək səviyyəli işgüzar tədbirlərin təşkili üçün mövcud infrastruktur və ölkəmizin ümumi turizm potensialı haqqında ətraflı məlumat verilib.
KBLT tədbirində 35 ölkədən 140 şirkət olmaqla, ümumilikdə 200 təmsilçi iştirak edir.
Son xəbərlər
16:06
İsrail Ordusu Yəmənin Hodeyda limanına zərbələr endirəcəkDigər ölkələr
16:05
Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Cıdır düzündə Qarabağ atlarının şousunu izləyiblərXarici siyasət
16:02
"Qarabağ"ın rəqibinin heyətində dəyişiklik edilibFutbol
15:56
Azərbaycanda innovativ layihələr üçün ilk prototipləşdirmə laboratoriyaları yaradılacaq - EKSKLÜZİVİKT
15:55
"Qəbələ"nin futbolçusu dünya çempionatında iştirak edəcəkFutbol
15:53
"Qarabağ" UEFA Gənclər Liqasında Portuqaliya klubuna böyük hesabla məğlub olubFutbol
15:47
Azərbaycan Avropa Karlar İdman Təşkilatının tədbirinə ev sahibliyi edəcəkFərdi
15:41
Foto
Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Yeni Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublarXarici siyasət
15:36
Foto