    Azərbaycan işgüzar turizm imkanları Səudiyyə Ərəbistanında təqdim olunub

    Turizm
    16 sentyabr, 2025
    • 14:40
    Azərbaycan işgüzar turizm imkanları Səudiyyə Ərəbistanında təqdim olunub

    Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosunun iştirakı ilə Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən "Kingdom Business & Luxury Travel Congress" (KBLT) tədbirində Azərbaycanın işgüzar turizm imkanları təqdim olunub.

    Tədbir çərçivəsində Səudiyyə Ərəbistanının işgüzar tədbirlər, korporativ və lüks səyahət seqmentləri üzrə aparıcı mütəxəssisləri və agentliklərinə Azərbaycanda irimiqyaslı konfransların və yüksək səviyyəli işgüzar tədbirlərin təşkili üçün mövcud infrastruktur və ölkəmizin ümumi turizm potensialı haqqında ətraflı məlumat verilib.

    KBLT tədbirində 35 ölkədən 140 şirkət olmaqla, ümumilikdə 200 təmsilçi iştirak edir.

