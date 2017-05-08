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    В Берлине открылась выставка произведений азербайджанских художников

    Выставка продлится до июня этого года

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ 7 мая в галерее "Баку-Берлин" в Берлине состоялось открытие выставки произведений азербайджанских художников Ибрагима Ахрари и Салхаба Мамедова.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Германии, на церемонии открытия коснулись истории создания галереи, успехов, культурного сотрудничества. Было отмечено о демонстрации здесь до сих пор произведений различных известных художников.

    Гостей проинформировали о сути представленных картин, в основе которых лежит синтез элементов, принадлежащих восточному и западному художеству.

    На церемонии открытия приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Германии, представители искусства Германии, жители Берлина и члены азербайджанской общины.

    Выставка продлится до июня этого года.

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