В Берлине открылась выставка произведений азербайджанских художников

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ 7 мая в галерее "Баку-Берлин" в Берлине состоялось открытие выставки произведений азербайджанских художников Ибрагима Ахрари и Салхаба Мамедова.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Германии, на церемонии открытия коснулись истории создания галереи, успехов, культурного сотрудничества. Было отмечено о демонстрации здесь до сих пор произведений различных известных художников.

Гостей проинформировали о сути представленных картин, в основе которых лежит синтез элементов, принадлежащих восточному и западному художеству.

На церемонии открытия приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Германии, представители искусства Германии, жители Берлина и члены азербайджанской общины.

Выставка продлится до июня этого года.