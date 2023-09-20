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В Батабате и Ордубаде будут созданы тематические парки

В Батабате и Ордубаде будут созданы тематические парки До конца 2024 года в Нахчыванской Автономной Республике будут созданы новые тематические парки.
Туризм
20 сентября 2023 г. 14:20
В Батабате и Ордубаде будут созданы тематические парки

До конца 2024 года в Нахчыванской Автономной Республике будут созданы новые тематические парки.

Как сообщает Report, строительство парков предусмотрено "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Так, согласно плану мероприятий госпрограммы на 2023-2024 годы один из парков будет построен у озера Батабат, второй - в городе Ордубад.

В рамках программы также планируется строительство тематического туристического центра при Батабатской астрофизической обсерватории.

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Версия на азербайджанском языке Batabatda və Ordubadda Tematik Parklar yaradılacaq

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