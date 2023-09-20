В Батабате и Ордубаде будут созданы тематические парки

До конца 2024 года в Нахчыванской Автономной Республике будут созданы новые тематические парки.

До конца 2024 года в Нахчыванской Автономной Республике будут созданы новые тематические парки.

Как сообщает Report, строительство парков предусмотрено "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Так, согласно плану мероприятий госпрограммы на 2023-2024 годы один из парков будет построен у озера Батабат, второй - в городе Ордубад.

В рамках программы также планируется строительство тематического туристического центра при Батабатской астрофизической обсерватории.