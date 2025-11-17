Сегодня в Баку впервые проходит China Visitors Summit, посвященный расширению туристических связей между Китаем и Азербайджаном.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Государственным агентством по туризму Азербайджана.

В саммите принимают участие более 50 китайских туристических компаний, а также представители местной туристической индустрии.

China Visitors Summit считается важной площадкой для увеличения потока туристов из Китая - одного из приоритетных рынков для Азербайджана.

На мероприятии выступили официальные лица обеих стран. В ходе саммита обсуждены возможности сотрудничества в сфере туризма.