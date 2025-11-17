В Баку впервые проходит China Visitors Summit
Туризм
- 17 ноября, 2025
- 11:24
Сегодня в Баку впервые проходит China Visitors Summit, посвященный расширению туристических связей между Китаем и Азербайджаном.
Как сообщает Report, мероприятие организовано Государственным агентством по туризму Азербайджана.
В саммите принимают участие более 50 китайских туристических компаний, а также представители местной туристической индустрии.
China Visitors Summit считается важной площадкой для увеличения потока туристов из Китая - одного из приоритетных рынков для Азербайджана.
На мероприятии выступили официальные лица обеих стран. В ходе саммита обсуждены возможности сотрудничества в сфере туризма.
