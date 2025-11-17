Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Баку впервые проходит China Visitors Summit

    Туризм
    • 17 ноября, 2025
    • 11:24
    В Баку впервые проходит China Visitors Summit

    Сегодня в Баку впервые проходит China Visitors Summit, посвященный расширению туристических связей между Китаем и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Государственным агентством по туризму Азербайджана.

    В саммите принимают участие более 50 китайских туристических компаний, а также представители местной туристической индустрии.

    China Visitors Summit считается важной площадкой для увеличения потока туристов из Китая - одного из приоритетных рынков для Азербайджана.

    На мероприятии выступили официальные лица обеих стран. В ходе саммита обсуждены возможности сотрудничества в сфере туризма.

