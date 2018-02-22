В Баку в апреле пройдет выставка "Туризм и путешествия"

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ С 5 по 7 апреля стартует 17-я Азербайджанская международная выставка "Туризм и путешествия" (AITF 2018). Как сообщает Report, выставка пройдет в Баку Экспо-центре и соберет на одной площадке представителей туристического рынка, государственных структур, национальных и региональных туристических организаций.

На ключевой выставке туриндустрии Прикаспийского региона ожидается проведение важных встреч, заключение партнерских договоров, анонсирование новых программ и направлений.

В этом году выставка представит различные туристические направления, авиалинии и гостиничные сети, а также и другие виды услуг в сфере туризма. Среди участников компании из Азербайджана, Болгарии, Грузии, Доминиканской Республики, Индонезии, Италии, Марокко, России, Словении, Таиланда, Турции, Чехии и многих других стран. На выставке широко будет представлен сектор медицинского и оздоровительного туризма, где участники продемонстрируют перечень услуг, благодаря которым можно будет совместить отдых за рубежом с получением высококвалифицированной медицинской помощи. Традиционно в выставке примут участие национальные и региональные стенды. Страной-партнером AITF 2018 выступает Болгария, ежегодно принимающая участие в выставке с национальным стендом.

Выставка AITF продемонстрирует развитие внутреннего туризма Азербайджана. Традиционно отдельным стендом будет представлено министерство культуры и туризма Азербайджана, а также Азербайджанская ассоциация туризма (AZTA).

В рамках выставки между участниками и местными туркомпаниями пройдет воркшоп, который предоставит им широкий спектр возможностей для налаживания деловых контактов и проведения переговоров.

Совместно с AITF пройдет 12-я Кавказская международная выставка "Все для отелей, ресторанов и супермаркетов" (Horex Caucasus 2018) - единственная специализированная выставка отельной и ресторанной индустрии в регионе.

Выставка AITF пройдет при активной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана. Также выставку поддерживает и является ее постоянным участником Азербайджанская ассоциация туризма (AzTA). AITF имеет поддержку и со стороны международных таких структур, как Всемирная туристская организация (UNWTO) и Азиатско-Тихоокеанская туристская ассоциация (PATA). Организаторами выставки являются компания Iteca Caspian и ее британский партнер компания ITE Group.