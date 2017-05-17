В Баку стартовали международные выставки пищевой промышленности и сельского хозяйства

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартуют 23-я Азербайджанская международная выставка "Пищевая промышленность" (WorldFood Azerbaijan-2017) и 11-я Азербайджанская международная выставка "Сельское хозяйство" (Caspian Agro-2017)

Как сообщает Report, в этом году WorldFood Azerbaijan и Caspian Agro соберут 331 компанию из 28 стран, из них 70% - иностранные, 30% - отечественные компании. С национальным стендом выступают Беларусь, Китай, Грузия, Венгрия, Нидерланды и Шри-Ланка.

WorldFood Azerbaijan-2017 принимает 164 компании из 21 страны мира, среди которых Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Казахстан, Россия и другие. Впервые в этом году в выставке участвует Мексика. С национальным стендом выступают Беларусь, Венгрия и Шри-Ланка. С региональным стендом участвует Ставропольский край (Россия). Второй год подряд на выставке принимает участие Государственный чайный комитет "Шри-Ланка Ти Борд", который возглавляет на выставке группу производителей цейлонского чая из Шри-Ланки. Впервые в выставке принимает участие сеть Белорусских магазинов в Баку.

На выставке активно представлены азербайджанские компании под брендом Made in Azerbaijan. Так, местный блок экспонентов возглавляют постоянные участники выставки - Azersun Holding, Gilan Holding, Metak, местные экспортеры фруктов и овощей представлены компаниями Amoris, Buta Group. Среди дебютантов этого года такие компании, как Bal Xurma, представляющие новый продукт на рынок – сушеную хурму с особым способом обработки, Sem-Az (лабораторное оборудование), Enes (упаковка).

Участники WorldFood Azerbaijan 2017 продемонстрируют продукцию в таких разделах, как оборудование для пищевой промышленности, продукты питания, овощи и фрукты, мясо и птица, кофе и чай, консервированные, молочные продукты, бакалея, ингредиенты, кондитерские и мучные изделия, напитки, холодильные системы, лабораторное оборудование и многое другое.

Впервые в этом году в рамках выставки WorldFood Azerbaijan организаторы создали еще одну деловую площадку для экспонентов и посетителей - воркшоп. Участниками воркшопа являются с одной стороны зарубежные производители и поставщики продуктов питания и местные дистрибьюторы. Оба участника рынка получат уникальную возможность встретиться с коллегами за одним столом и провести переговоры сразу с несколькими ключевыми клиентами за один день.

На одной площадке с выставкой WorldFood Azerbaijan проходит Каспийская международная выставка "Упаковка, тара, этикетка и полиграфия" (Ipack Caspian-2017). По сравнению с прошлым годом состав участников и ассортимент предлагаемой продукции значительно расширился. В рамках выставки экспоненты из Азербайджана, Италии, ОАЭ, России, Турции, Украины и других стран, предлагают вниманию посетителей как саму тару и упаковку, так и различные решения ее производства.

На выставке Caspian Agro-2017 принимают участие 167 производителей, дистрибьюторов сельскохозяйственных товаров и оборудования из 19 стран, в том числе Азербайджана, Беларуси, Италии, Китая, России, Турции, Шри-Ланки. Грузия третий год подряд на выставке представляет национальный стенд. Одними из дебютантов этого года являются китайские компании по Шелковому Пути, представляющие провинцию Цзянси (Юго-Восточный Китай). Впервые страной-партнером выставки стали Нидерланды.

В целом, выставка охватит самые актуальные сферы сельскохозяйственной отрасли и предоставит возможность ознакомиться с целым рядом новинок. Это оборудование для птицефабрик, тепличное оборудование и строительство парников под ключ, оборудование для животноводческой отрасли, субстраты, корма для животных и рыб, семена, минеральные удобрения, сельскохозяйственная техника и т.д. Расширенно будут представлены: ирригационные системы, сельскохозяйственная техника для хлопководства, которое получило большое развитие в последние годы в Азербайджане.