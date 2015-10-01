​В Баку пройдет выставка по охране, безопасности и средствам спасения

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ С 21 по 24 октября в Бакинском экспо-центре состоится 8-я Каспийская международная выставка "Охрана, безопасность и средства спасения" (CIPS Caspian 2015).

Как сообщили Report в компании Iteca Caspian, CIPS Caspian 2015 представит разработки компаний из США, Беларуси, ОАЭ, Великобритании, Китая, Украины и других стран. Дебютантами этого года станут такие компании, как Azinteco, Digital Solutions, Protect.az, Gozcu Guvenlik, Southwest MW, Теко - Торговый Дом, Полисервис и другие. В число постоянных участников входят такие компании, как A Yangin Guvenlik Sistemleri, Azfire Safety и другие.

На выставке CIPS Caspian будут продемонстрированы технические средства обеспечения безопасности, охранное телевидение и наблюдение, аварийно-спасательная техника, средства защиты информации, смарт-карты, ID-технологии, турникеты и многое другое.

В секторе "системы обеспечения пожарной безопасности" вниманию специалистов предлагаются известные системы противопожарной безопасности, пожарные и охранные сигнализации, датчики дыма, пожарно-технические камеры, противопожарное оборудование специального назначения, и многое другое.

В рамках выставки CIPS Caspian 2015 состоится семинар "IP решение и видеодомофоны". Семинар будет проводить всемирно известная китайская компания Dahua Technologies, использующая передовые технологии видеонаблюдения. Будут рассмотрены преимущества, функциональность и прогрессивность использования видеодомофонов.

Официальную поддержку выставке оказывают Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики и Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO). Организаторами выставки выступают Iteca Caspian и британская компания ITE Group PLC. Более подробную информацию о выставке CIPS Caspian 2015 можно получить на официальном сайте выставки (http://www.cips.az).