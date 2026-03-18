В Баку пройдет международный кулинарный чемпионат Qızıl Şah

В Баку 4-9 мая пройдет международный кулинарный чемпионат Qızıl Şah.

Как сообщает Report, Государственное агентство по туризму уже начало подготовку к мероприятию, которое будет организовано в Бакинском Экспо-центре.

На чемпионате ожидается участие гостей из Турции, Швеции, Италии, Германии, США, Шотландии, Хорватии, Словении, России, Сербии, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Румынии и Пакистана.

Госагентство покроет транспортные расходы иностранных гостей, им также будет вручен сертифицированный сувенирный ковер, изготовленный ОАО "Азерхалча".