В Баку пройдет международный форум туризма

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ 1-2 февраля в Баку пройдет I Международный молодежный форум туризма и культурного наследия под девизом "Исследуй, охраняй и пропагандируй!".

Об этом Report сообщили в Общественном объединении в помощь изучению культурного наследия "Мирас", которое является основным организатором мероприятия.

По информации, на форум приглашены представители различных стран в возрасте до 35 лет, которые выступят с новыми идеями, направленными на исследование, охрану и пропаганду культурного наследия. В конце форума как докладчикам, так и участникам вручат сертификаты.

По словам организаторов, цель форума заключается в охране культуры и культурного наследия между различными странами, расширении перспектив сотрудничества в области туризма, проведении обмена новыми идеями и опытом.

Желающие участвовать в форуме могут обратиться к организаторам до 8 января.