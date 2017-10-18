В Баку начала работу Каспийская строительная неделя

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовали 3-я Азербайджанская международная выставка "Строительство" (WorldBuild Baku 2017), 10-я Юбилейная международная выставка "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, технологии по охране окружающей среды, бассейны и возобновляемая энергия" (Aquatherm Baku 2017), 10-я Юбилейная каспийская международная выставка (Securica Caspian-2017).

Как сообщает Report, поддержку выставке WorldBuild Baku оказывает министерство экономики, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Государственное агентство жилищного строительства при президенте Азербайджана, Союз архитекторов Азербайджана, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

Организаторами выступают Iteca Caspian и ее британский партнер - компания ITE Group.

В этом году в выставке примут участие более 200 компаний из 23 стран мира. С национальными павильонами выступят Германия, Иран и ОАЭ. Впервые в выставке с национальным стендом примет участие Польша. В этом году также будут участвовать местные компании, которые продемонстрируют продукцию под брендом Made in Azerbaijan, а также компании, которые впервые примут участие в выставке WorldBuild Baku.

В этом году WorldBuild Baku отличается своей обширной деловой программой, которая включает в себя В2В встречи между участниками выставки и местными дистрибьюторами. Также в рамках выставки совместно с Союзом архитекторов Азербайджана будет проведен ряд профессиональных мероприятий.

Выставка Aquatherm Baku 2017 в этом году соберет компании из Азербайджана, Ирана, Италии, Китая, Кувейта, Турции, Франции и других стран. Компании-участники Aquatherm Baku 2017 представят вентиляционные, канализационные системы, гидранты, трубопроводные арматуры, отопительные системы, трубы, фитинги, радиаторы, бойлеры, насосы, а также насосные станции, водонагреватели и многое другое. На выставке будет представлен широкий ассортимент как бытовых, так и промышленных кондиционеров от разных производителей.