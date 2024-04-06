В Баку цены в 5-звездочных отелях выросли на 25% за год

В Баку средняя стоимость номера в пятизвездочном отеле превышает 230 манатов в сутки.

В Баку средняя стоимость номера в пятизвездочном отеле превышает 230 манатов за сутки.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного агентства по туризму за январь-март, составленном на основе данных с сайта booking.com.

В частности, средняя стоимость номера в 3-звездочных отелях в столице составила 75 манатов, в 4-звездочных - 108,6 манатов, а в 5-звездочных - 236,9 манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены в 3-звездочных отелях снизились на 33%, в 4-звездочных - на 30%, а в 5-звездочных выросли на 25%.