В Азербайджане введен в эксплуатацию туристический реестр

Сегодня в Азербайджане введена в эксплуатацию Туристская информационная система (туристический реестр).

Сегодня в Азербайджане введена в эксплуатацию Туристская информационная система (туристический реестр).

Как сообщает Report, Государственное агентство по туризму провело презентацию реестра.

Было отмечено, что Туристская информационная система является единой государственной информационной системой страны в сфере туризма и представляет собой платформу “государство-бизнес” и “бизнес-бизнес”. В систему вводится туристский реестр и специальная программа качества, создается хранилище информации, в ней также предусмотрено предоставление электронных услуг.

Реестр предназначен для сбора, обработки, поиска, анализа и передачи информации о туристских ресурсах, туристских продуктах и субъектах туристской отрасли, мониторинга этой информации, повышения качества туристских продуктов и услуг.