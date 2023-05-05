О нас

В Азербайджане введен в эксплуатацию туристический реестр

В Азербайджане введен в эксплуатацию туристический реестр Сегодня в Азербайджане введена в эксплуатацию Туристская информационная система (туристический реестр).
Туризм
5 мая 2023 г. 12:05
В Азербайджане введен в эксплуатацию туристический реестр

Сегодня в Азербайджане введена в эксплуатацию Туристская информационная система (туристический реестр).

Как сообщает Report, Государственное агентство по туризму провело презентацию реестра.

Было отмечено, что Туристская информационная система является единой государственной информационной системой страны в сфере туризма и представляет собой платформу “государство-бизнес” и “бизнес-бизнес”. В систему вводится туристский реестр и специальная программа качества, создается хранилище информации, в ней также предусмотрено предоставление электронных услуг.

Реестр предназначен для сбора, обработки, поиска, анализа и передачи информации о туристских ресурсах, туристских продуктах и субъектах туристской отрасли, мониторинга этой информации, повышения качества туристских продуктов и услуг.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan launches Tourism Registry
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Turizm Reyestri istifadəyə verilib

Другие новости из категории

Фуад Нагиев: Туризм становится одной из ведущих отраслей ненефтяного сектора
Фуад Нагиев: Туризм становится одной из ведущих отраслей ненефтяного сектора
5 мая 2023 г. 11:14
По случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева состоится туристический саммит
По случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева состоится туристический саммит
5 мая 2023 г. 10:46
В Баку состоялось 8-е заседание Координационного комитета по туризму Организации исламского сотрудничества
ФотоВ Баку состоялось 8-е заседание Координационного комитета по туризму Организации исламского сотрудничества
3 мая 2023 г. 18:07
Посол: Наблюдаем рост числа азербайджанских туристов в Мексике
Посол: Наблюдаем рост числа азербайджанских туристов в Мексике
3 мая 2023 г. 17:12
Туристические возможности Азербайджана представлены в ОАЭ
ФотоТуристические возможности Азербайджана представлены в ОАЭ
1 мая 2023 г. 19:58
Сумма операций по банковским картам иностранцев в Азербайджане выросла на 37,6% в марте
Сумма операций по банковским картам иностранцев в Азербайджане выросла на 37,6% в марте
28 апреля 2023 г. 15:13
Количество ночевок в отелях Азербайджана выросло на 26%
Количество ночевок в отелях Азербайджана выросло на 26%
26 апреля 2023 г. 18:03
Азербайджан нацелен на увеличение турпотока из Германии и Швейцарии
Азербайджан нацелен на увеличение турпотока из Германии и Швейцарии
25 апреля 2023 г. 17:19
Власти Шри-Ланки планируют сделать визы по прибытии бесплатными для туристов
Власти Шри-Ланки планируют сделать визы по прибытии бесплатными для туристов
25 апреля 2023 г. 14:00
Глава ассоциации: Доход Турции от медицинского туризма может достичь 20 млрд долларов
Глава ассоциации: Доход Турции от медицинского туризма может достичь 20 млрд долларов
22 апреля 2023 г. 17:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi