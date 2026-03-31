В Азербайджане на Рамазан и Новруз отменили порядка 40% бронирований в отелях

В Азербайджане в период праздников Новруз и Рамазан (20–30 марта) было отменено около 40% бронирований в местных отелях.

Как сообщает Report, несмотря на высокие ожидания туристического сектора, связанные с длительными выходными, ситуация на рынке сложилась неоднозначно. В частности, серьезный рост прогнозировался в сегменте внутреннего туризма, однако нестабильные погодные условия, включая сильные дожди, а также геополитические факторы напрямую повлияли на динамику рынка.

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Самир Дюбенди отметил, что накануне праздников уровень загрузки отелей достигал 95–98%, а в сельских домах - 40–45%. Однако в последние дни марта в стране наблюдались интенсивные осадки. Так, 28 марта в Баку и на Абшероне выпало 120 мм осадков, что составило 508% месячной нормы и стало рекордным показателем за последнее столетие.

По его словам, погодные условия оказали влияние и на транспортную инфраструктуру: на железных дорогах была снижена скорость движения, возникли задержки, в ряде регионов были зафиксированы селевые потоки и подтопления. Кроме того, геополитическая напряженность в регионе, в частности события на Ближнем Востоке и ограничения на авиаперелеты, также сказались на туристическом потоке.

В результате примерно в 50% отелей Баку уровень заполняемости снизился до 30–40%, а часть иностранных туристов отменила бронирования.

Руководитель Азербайджанской организации профессионалов туризма Джейхун Ашуров, в свою очередь, отметил, что наибольшая динамика наблюдалась в первые дни отдыха и за несколько дней до его завершения. По его словам, неблагоприятная погода напрямую повлияла на решения туристов: при более благоприятных условиях поток в регионы мог бы сохраняться на высоком уровне до конца праздников. В сложившейся ситуации часть жителей Баку завершила отдых раньше запланированного срока.