    В Азербайджане на Рамазан и Новруз отменили порядка 40% бронирований в отелях

    В Азербайджане на Рамазан и Новруз отменили порядка 40% бронирований в отелях

    В Азербайджане в период праздников Новруз и Рамазан (20–30 марта) было отменено около 40% бронирований в местных отелях.

    Как сообщает Report, несмотря на высокие ожидания туристического сектора, связанные с длительными выходными, ситуация на рынке сложилась неоднозначно. В частности, серьезный рост прогнозировался в сегменте внутреннего туризма, однако нестабильные погодные условия, включая сильные дожди, а также геополитические факторы напрямую повлияли на динамику рынка.

    Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Самир Дюбенди отметил, что накануне праздников уровень загрузки отелей достигал 95–98%, а в сельских домах - 40–45%. Однако в последние дни марта в стране наблюдались интенсивные осадки. Так, 28 марта в Баку и на Абшероне выпало 120 мм осадков, что составило 508% месячной нормы и стало рекордным показателем за последнее столетие.

    По его словам, погодные условия оказали влияние и на транспортную инфраструктуру: на железных дорогах была снижена скорость движения, возникли задержки, в ряде регионов были зафиксированы селевые потоки и подтопления. Кроме того, геополитическая напряженность в регионе, в частности события на Ближнем Востоке и ограничения на авиаперелеты, также сказались на туристическом потоке.

    В результате примерно в 50% отелей Баку уровень заполняемости снизился до 30–40%, а часть иностранных туристов отменила бронирования.

    Руководитель Азербайджанской организации профессионалов туризма Джейхун Ашуров, в свою очередь, отметил, что наибольшая динамика наблюдалась в первые дни отдыха и за несколько дней до его завершения. По его словам, неблагоприятная погода напрямую повлияла на решения туристов: при более благоприятных условиях поток в регионы мог бы сохраняться на высоком уровне до конца праздников. В сложившейся ситуации часть жителей Баку завершила отдых раньше запланированного срока.

    Самир Дюбенди Джейхун Ашуров Туристический сектор Неблагоприятные погодные условия Эскалация на Ближнем Востоке Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Azərbaycanda bayram günlərində hotellərdəki bronların 40 %-i ləğv olunub

