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В Азербайджане предлагают освободить от НДС услуги оздоровительного туризма для иностранцев

В Азербайджане предлагают освободить от НДС услуги оздоровительного туризма для иностранцев Освобождение от НДС медицинских услуг для иностранных туристов, приезжающих в Азербайджан, станет очень важным шагом.
Туризм
21 июля 2023 г. 12:30
В Азербайджане предлагают освободить от НДС услуги оздоровительного туризма для иностранцев

Освобождение от НДС медицинских услуг для иностранных туристов, приезжающих в Азербайджан, станет очень важным шагом.

Об этом в интервью Report заявил председатель Азербайджанской ассоциации поддержки оздоровительного и термального туризма Руслан Гулиев.

Он сказал, что подобный шаг позволит предлагать туристам более бюджетный и конкурентоспособный турпакет: "Наряду с этим мы внесли и другие предложения. Одна из них связана с предоставлением стимула в виде 60 условных финансовых единиц из госбюджета, при условии, что туристы, приезжающие в страну по оздоровительному туризму, проведут здесь семь ночей. Например, если в страну прибывает 1 миллион туристов, из бюджета расходуется 60 миллионов манатов, но деньги, которые эти туристы оставляют в стране, намного больше. Посредством ЗАО ”Азербайджанские авиалинии" также возможно применение скидок для туристов, приезжающих в целях оздоровительного туризма. С другой стороны, выделение долгосрочных кредитов под низкие процентные ставки для строительства 2-3-звездочных санаторно-курортных учреждений и других предприятий оздоровительного туризма также может положительно сказаться на стимулировании данной сферы”.

По мнению Гулиева, следует проводить рекламу предлагаемых продуктов в формате конференций, семинаров, двусторонних встреч: "В настоящее время ассоциации, работающие в этой области, испытывают финансовые трудности. В то же время в стране не так много гидов (фасилитаторов), которые занимаются оздоровительным туризмом, в целом же, в Азербайджане насчитывается около 30 компаний, которые занимаются исключительно оздоровительным туризмом. Среди них мы можем отметить 15 лучших компаний”.

Гулиев отметил, что те, кто приезжает с целью оздоровительного туризма, в основном обращаются в санаторно-курортные лечебные центры: "Приезжают туристы на обследование или проведение пластической операции. Сейчас наблюдается рост числа прибывающих из стран Персидского залива. До пандемии туристы также приезжали из приграничных стран. Нафталан ежегодно посещают около 55 тысяч туристов из более чем 70 стран. В тройку лидеров всегда входят Россия, Казахстан, Узбекистан. Но в последнее время все больше людей приезжают из Узбекистана”.

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Версия на английском языке VAT exemption of health tourism services for foreigners in Azerbaijan proposed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xaricilər üçün sağlamlıq turizmi xidmətlərinin ƏDV-dən azad edilməsi təklif edilir

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