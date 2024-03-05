В Азербайджане поток туристов восстановлен на 65% по сравнению допандемийным периодом

В 2023 году в Азербайджане поток туристов восстановлен на 65% по сравнению с периодом до пандемии COVID-19.

В 2023 году в Азербайджане поток туристов восстановлен на 65% по сравнению с периодом до пандемии COVID-19.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2023 год.

В прошлом году 13,9% туристов приезжали в Азербайджан на 1 день, 19,3% - на 1-3 дня, 24,4% - на 4-7 дней, 8,9% - на 8-14 дней, 1,8% - на 15-21 день, а 31,7% - оставались в стране более 21 дня.

В 2023 году в Азербайджан приехали 2 085,8 тыс. человек из 187 стран или на 30,2% больше иностранцев и лиц без гражданства, чем в 2022 году.